A Defesa Civil emitiu nesta segunda-feira (22) um alerta para a chegada de chuva, ventos fortes e queda de temperatura em São Paulo até quarta-feira (24). Na sequência, uma massa de ar polar deve intensificar o frio no estado.

Frente fria deve provocar mudança no tempo. A expectativa é de chuva, rajadas de vento de até 60 km/h e queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do estado.

Madrugadas devem concentrar o pico do frio. As menores temperaturas são esperadas para a madrugada e o amanhecer de terça-feira (23) e quarta-feira (24).