O atacante Andryl Miguel Lourenço da Silva, de 20 anos, precisou ser levado de ambulância após passar mal durante os treinamentos do Paulista, time de Jundiaí, cidade a cerca de 60 km de São Paulo, nesta segunda-feira (22).

A suspeita é que o jogador tenha sofrido uma parada cardíaca. O atleta foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital São Vicente de Paulo.

"O jogador apresenta sinais vitais estáveis, sem necessidade de medicação no momento, e permanece internado na UTI para assistência e monitoramento contínuos", afirma o clube, em nota. "Até o momento, o exame de eletrocardiograma realizado não apresentou alterações."