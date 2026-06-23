Após um empate frustrante na estreia diante da República Democrática do Congo, Portugal volta ao estádio NRG, em Houston, nesta terça-feira (23), para enfrentar o Uzbequistão com a expectativa de alcançar a primeira vitória nesta Copa sob a liderança de um Cristiano Ronaldo mais convincente.

A performance de CR7 e de seus companheiros na primeira rodada do Grupo K ficou aquém do esperado para a seleção treinada pelo espanhol Roberto Martínez, considerada uma das favoritas ao título inédito antes do início do Mundial.

Artilheiro isolado de Portugual com 143 gols, o atacante do Al-Nassr não finalizou no alvo na estreia e agora está há cinco partidas consecutivas sem balançar as redes em Copas. Outros craques que atraem atenções nesta Copa, Lionel Messi e Mbappé já lideram o quadro de artilheiros com cinco e quatro gols, respectivamente.