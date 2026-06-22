O Santos teve um deficit contábil de R$ 50,5 milhões nos três primeiros meses de 2026. Com isso, o Peixe viu a sua dívida geral ultrapassar a casa de R$ 1 bilhão.

Os valores detalhados constam no Relatório do Conselho Fiscal do 1º Trimestre de 2026, que serão apresentados na reunião do Conselho Deliberativo desta terça-feira (23).

Segundo o documento, o Passivo Total do clube em 31 de março de 2026, excluindo as receitas diferidas, foi de R$ 1.094.039.000.