Sensação da Copa do Mundo, Cabo Verde pode se classificar para o mata-mata sem ter vencido nenhum jogo na fase de grupos. Há apenas um caminho para que a seleção africana consiga a sua vaga desta maneira sem depender de critérios de desempate.

Como Cabo Verde pode se classificar sem vencer?

Empatar com a Arábia Saudita + derrota do Uruguai para a Espanha

Situação de Cabo Verde

Cabo Verde é o terceiro colocado do Grupo H. A seleção tem dois pontos, está igualada com o Uruguai na pontuação, no confronto direto e no saldo, mas fica atrás no número de gols marcados [3 a 2]. A Espanha lidera a chave [4 pontos], e a Arábia Saudita é a última [1 ponto].