O goleiro Alisson, 33, não foi a campo nesta segunda-feira (22) no centro de treinamento Columbia Park, onde a seleção brasileira realizou a penúltima atividade antes do duelo com a Escócia, na quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

De acordo com a CBF, o jogador foi poupado para controle de carga e permaneceu na parte interna do CT. Além do camisa 1, apenas Raphinha não apareceu no gramado. O atacante está em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita. A comissão técnica não indicou prazo para seu retorno, mas trabalha com a possibilidade de contar com ele novamente a partir das oitavas de final.

Para o lugar de Raphinha, Carlo Ancelotti tem Luiz Henrique, Rayan e Endrick como principais opções. Gabriel Martinelli, que costuma atuar pelo lado esquerdo, também já foi utilizado pelo treinador na direita.