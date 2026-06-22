Não acho que tenham o suficiente para ganhar, diz Vieira sobre BR
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"Acho que eles estão atrás da Argentina, atrás da França, atrás da Inglaterra. Não acho que eles tenham o suficiente para ganhar a Copa do Mundo", afirmou Patrick Vieira sobre a seleção brasileira.
O ex-jogador francês, campeão na Copa de 1998, justamente contra o Brasil, e vice em 2006, derrotada para a Itália, foi questionado por Gary Lineker sobre as chances brasileiras no programa "The Rest Is Football", da Netflix.
Vieira ponderou que foram só duas partidas e ainda as coisas podem mudar. "Talvez nos próximos jogos eles engrenem e fiquem mais fortes. Mas eu não vejo um time, jogando bem em conjunto", comentou.
Para o jogador que fez sucesso no Arsenal e participou dos famosos "invincibles" (time que foi campeão invicto da Premier League em 2004), a França é a favorita. E "vendo a Inglaterra no primeiro jogo, acho que eles têm mais chances que o Brasil."
Vieira poupou apenas Vinicius Junior em sua análise do início da seleção comandada por Carlo Ancelotti. "Acho que, com exceção do Vinicius, nesse time falta velocidade, potência, especialmente se perderem o Raphinha. Acho que tem alguma coisa que não está entrosada ainda. Pode ser que venha depois, mas não estou convencido pelos dois primeiros jogos", completou.