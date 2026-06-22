"Acho que eles estão atrás da Argentina, atrás da França, atrás da Inglaterra. Não acho que eles tenham o suficiente para ganhar a Copa do Mundo", afirmou Patrick Vieira sobre a seleção brasileira.

O ex-jogador francês, campeão na Copa de 1998, justamente contra o Brasil, e vice em 2006, derrotada para a Itália, foi questionado por Gary Lineker sobre as chances brasileiras no programa "The Rest Is Football", da Netflix.

Vieira ponderou que foram só duas partidas e ainda as coisas podem mudar. "Talvez nos próximos jogos eles engrenem e fiquem mais fortes. Mas eu não vejo um time, jogando bem em conjunto", comentou.