A CBF levará um grupo de árbitros brasileiros para um período de treinos e imersão na Espanha.

A atividade vai acontecer de 6 a 10 de julho e tem como objetivo preparar a arbitragem para o retorno do Brasileirão e a reta final dos campeonatos nacionais.

A reportagem apurou que a CBF estima um investimento aproximado de R$ 520 mil com essa imersão.