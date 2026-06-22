A Receita Federal anunciou a realização de uma operação que pode resultar na maior apreensão de cocaína já feita na história do Brasil.

Receita apreendeu oito caminhões que transportavam 260 toneladas de madeira, cujas cargas teriam sido usadas para esconder cocaína líquida. Desse total, quatro caminhões foram apreendidos em Corumbá (MS) e outros quatro em Cáceres (MT), todos na região de fronteira com a Bolívia.

Estimativas preliminares da Receita apontam que até 20% da carga de madeira corresponde a cocaína. Na prática, isso significa que os oito caminhões transportavam 50 toneladas da droga, dado que, caso seja confirmado, vai resultar na maior apreensão de cocaína já realizada na história do Brasil.