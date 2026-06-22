Retrospecto não ganha jogo, mas pode acender uma luzinha vermelha para quem acredita que camisa pesa.

Assim, não custa levantar os dados de quem tem um passado melhor nos confrontos diretos entre os três países que podem enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.

Ainda é preciso saber se realmente a seleção brasileira ficará em primeiro ou segundo do Grupo C. Confirmando isso, enfrentará, respectivamente, o segundo ou primeiro do Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia na disputa.