24 de junho de 2026
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PACAEMBU

Código de barras no gramado ganha prêmio máximo em Cannes

Por Renato Pezzotti | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/SBT
Código de barras no Pacaembu leva Grand Prix de Cannes
Código de barras no Pacaembu leva Grand Prix de Cannes

Uma ação publicitária do Mercado Livre, realizada no gramado do estádio do Pacaembu, ganhou o Grand Prix (prêmio máximo) da categoria Outdoor no primeiro dia do Cannes Lions, que acontece essa semana, na França.

A iniciativa "Cupom em Campo", criada pela agência Gut, transformou o gramado do estádio do Pacaembu em um código de barras gigante.

No dia, em julho do ano passado, foi disputado o evento "Reencontro de Gigantes". A partida entre Corinthians Legends e Boca Juniors Legends, com equipes formadas por ex-jogadores, reeditava a final da Copa Libertadores da América de 2012.

Ao escanear o código de barras (ao vivo ou pela televisão), os consumidores ganhavam descontos no Mercado Livre. A partida foi transmitida pelo SBT.

Segundo a empresa, foram utilizados mais de 50 mil cupons, em mais de 800 cidades. Os cupons geraram mais de US$ 1,78 milhões em vendas no site.

Primeiro dia com 13 troféus

O primeiro dia do festival, considerado o mais importante da publicidade mundial, ainda garantiu mais 12 leões (como são conhecidos os troféus) para as agências brasileiras. Foram conquistados mais 4 Ouros, 5 Pratas e 3 Bronzes nas sete categorias anunciadas nesta segunda-feira (22).

Os quatro ouros foram para as campanhas:

- "Donate to Play", criada pela Publicis Brasil para Grupo Pulsa, na categoria Health;

- "Sinfonia da Energia", da agência Africa para Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), em Audio & Radio;

- "The last Coke in the desert", criada pela VML Nova York, Cidade do México e São Paulo, para a Coca-Cola, na categoria Outdoor;

- "Poderia ser uma Heineken", criada pelos escritórios da LePub de São Paulo e Milão para a Heineken, também na categoria Outdoor.

Ação para o Corinthians leva prata

Outro dos premiados nessa segunda-feira foi a ação "Uncovering Racism", criada pela agência AlmapBBDO para o Corinthians. A iniciativa levou um leão de Prata na categoria Print & Publishing.

Em fevereiro deste ano, a equipe alvinegra entrou em campo de forma diferente na partida contra o Cruzeiro, disputada na Neo Química Arena. Na parte superior da gola do uniforme, havia a frase "Racismo é crime. Denuncie". Durante a entrada, os atletas ergueram a gola da camisa até a altura da boca, dando destaque à mensagem.

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