Uma ação publicitária do Mercado Livre, realizada no gramado do estádio do Pacaembu, ganhou o Grand Prix (prêmio máximo) da categoria Outdoor no primeiro dia do Cannes Lions, que acontece essa semana, na França.

A iniciativa "Cupom em Campo", criada pela agência Gut, transformou o gramado do estádio do Pacaembu em um código de barras gigante.

No dia, em julho do ano passado, foi disputado o evento "Reencontro de Gigantes". A partida entre Corinthians Legends e Boca Juniors Legends, com equipes formadas por ex-jogadores, reeditava a final da Copa Libertadores da América de 2012.