Primeiro brasileiro campeão da NBA como jogador. Primeiro brasileiro a comandar uma equipe da liga. Primeiro brasileiro a levar um time aos playoffs como técnico. Primeiro brasileiro a vencer uma partida de pós-temporada. Agora, Tiago Splitter acrescenta mais uma linha à lista de pioneirismos na carreira: tornou-se o primeiro brasileiro a assumir uma franquia da NBA -ele estava atuando como interino.

Apresentado pelo Chicago Bulls, o catarinense de 41 anos deixou claro que o trabalho à frente da franquia será pautado em desenvolver jogadores e estabelecer uma cultura para os próximos anos.

"Às vezes, existe uma relação em que, quando você desenvolve jogadores, isso significa que você vai perder muitos jogos. E o mais importante nessa questão toda é tentar desenvolver os jogadores e, aos poucos, que as vitórias reflitam isso, que isso seja um espelho. Quanto melhor eles acabam se desenvolvendo, mais vitórias vão vir no futuro", afirmou ao ser questionado pela reportagem em entrevista coletiva nesta segunda-feira (22).