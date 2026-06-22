Com o primeiro gol marcado contra a Áustria nesta segunda-feira (22), o argentino Lionel Messi, 38, ultrapassou o alemão Miroslav Klose para se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo entre os homens. Nos acréscimos da etapa final, o argentino marcou mais uma vez para superar também a rainha Marta, 40, que detinha o recorde de 17 gols em Mundiais.

A maior jogadora brasileira, considerada a melhor de todos os tempos, alcançou a marca em 23 partidas e poderá tentar aumentá-la no Mundial que será disputado no Brasil em 2027.

Os 18 gols de Messi foram anotados em 28 partidas -a cifra pode aumentar ao longo dos próximos confrontos de seu país nesta Copa.