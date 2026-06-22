Messi ultrapassa Marta como o maior goleador de Copas do Mundo
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Com o primeiro gol marcado contra a Áustria nesta segunda-feira (22), o argentino Lionel Messi, 38, ultrapassou o alemão Miroslav Klose para se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo entre os homens. Nos acréscimos da etapa final, o argentino marcou mais uma vez para superar também a rainha Marta, 40, que detinha o recorde de 17 gols em Mundiais.
A maior jogadora brasileira, considerada a melhor de todos os tempos, alcançou a marca em 23 partidas e poderá tentar aumentá-la no Mundial que será disputado no Brasil em 2027.
Os 18 gols de Messi foram anotados em 28 partidas -a cifra pode aumentar ao longo dos próximos confrontos de seu país nesta Copa.
Messi estreou na competição na edição de 2006, na Alemanha, quando marcou um gol contra Sérvia e Montenegro. Três anos antes, no torneio feminino disputado nos Estados Unidos, Marta fez seus três primeiros gols.
A edição mais artilheira de Marta foi a de 2007, disputada na China, na qual fez sete gols. A do argentino foi a do Qatar, em 2022, quando também anotou sete. A Argentina conquistou o tricampeonato naquela edição.
Na competição deste ano, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, Messi já soma cinco gols e é o artilheiro isolado.
Confira o ranking dos maiores goleadores das Copas feminina e masculina
LIONEL MESSI (ARGENTINA)
- Gols totais: 18
- Gols por edição: 2006 (1), 2010 (0), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7), 2026 (5 até agora)
- Partidas totais jogadas: 28
MARTA (BRASIL)
- Gols totais: 17
- Gols por edição: 2003 (3), 2007 (7), 2011 (4), 2015 (1), 2019 (2), 2023 (0)
- Partidas totais jogadas: 23
KYLIAN MBAPPÉ (FRANÇA)
- Gols totais: 16
- Gols por edição: 2018 (4), 2022 (8), 2026 (4 até agora)
- Partidas totais jogadas: 15
MIROSLAV KLOSE (ALEMANHA)
- Gols totais: 16
- Gols por edição: 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)
- Partidas totais jogadas: 24
RONALDO (BRASIL)
- Gols totais: 15
- Gols por edição: 1994 (0), 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)
- Partidas totais jogadas: 19
GERD MÜLLER (ALEMANHA ORIENTAL)
- Gols totais: 14
- Gols por edição: 1970 (10), 1974 (4)
- Partidas totais jogadas: 13
BIRGIT PRINZ (ALEMANHA)
- Gols totais: 14
- Gols por edição: 1995 (1), 1999 (1), 2003 (7), 2007 (5), 2011 (0)
- Partidas totais jogadas: 24
ABBY WAMBACH (ESTADOS UNIDOS)
- Gols totais: 14
- Gols por edição: 2003 (3), 2007 (6), 2011 (4), 2015 (1)
- Partidas totais jogadas: 25
JUST FONTAINE (FRANÇA)
- Gols totais: 13
- Gols por edição: 1958 (13)
- Partidas totais jogadas: 6
PELÉ (BRASIL)
- Gols totais: 12
- Gols por edição: 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)
- Partidas totais jogadas: 14
MICHELLE AKERS (ESTADOS UNIDOS)
- Gols totais: 12
- Gols por edição: 1991 (10), 1995 (0), 1999 (2)
- Partidas totais jogadas: 13
Comentários
1 Comentários
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Darsio 17 horas atrásSe pudesse iria sugerir ao Neymar que assistisse aos jogos do Messi, para que assim ele possa aprender a ser um verdadeiro craque.