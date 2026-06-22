Um bezerro com duas cabeças nasceu em uma fazenda em Apicum-Açu, no interior do Maranhão, na última segunda-feira (15); o animal não sobreviveu.

Caso ocorreu na fazenda Recanto dos Monteiros. Willamy Costa Santos, que ajudou no procedimento, contou que o pai, Wilson Ferreira Santos, responsável por cuidar do gado da propriedade, percebeu que o animal estava em contração por volta das 7h e chamou um veterinário.

Parto foi difícil e exigiu reforço. Os homens e o veterinário tentaram puxar o bezerro, mas ele não saía. Um segundo profissional foi chamado e também teve dificuldade. Diante do risco, os profissionais alertaram que o filhote provavelmente nasceria morto.