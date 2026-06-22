O advogado com nanismo Matheus Menezes desistiu hoje de recorrer da decisão da banca de um concurso para delegado em Minas Gerais que negou seu recurso anterior. Ele afirmou que passará a focar em outros concursos.

Declaração foi feita por Flávio Britto, advogado que representa Matheus. "O meu cliente decidiu não mais recorrer e também não vai se manifestar sobre o assunto, focando em outros concursos", disse ele, em nota enviada ao UOL.

Defesa entrou com recurso administrativo após cliente ser reprovado pela segunda vez. Segundo o advogado, o pedido era direcionado à própria banca e questionava o parâmetro utilizado no teste e a avaliação em si.