Peça fundamental do Arsenal na última temporada, marcada pelo fim do jejum de 22 anos sem o título da Premier League, Gabriel Martinelli, 25, afirmou que o campeonato inglês exige mais fisicamente dos atletas do que a Copa do Mundo. Segundo ele, a intensidade dos jogos na Inglaterra é superior.

Para o atacante, além do fato de muitos jogadores atuarem em funções diferentes nos clubes e nas seleções, o Mundial também tem o calor na América do Norte como fator que interfere diretamente na dinâmica das partidas.

"A Premier League continua sendo mais intensa do que essa Copa, até pelo calor e pelos campos em que a gente vem jogando", disse Martinelli. "Às vezes, o jogador também não está acostumado a jogar com os companheiros de seleção", completou.