Após 21 dias de férias por causa da paralisação do calendário, o elenco do Santos se reapresentou na tarde desta segunda-feira (22) para iniciar o período de intertemporada no CT Rei Pelé.

O retorno aos trabalhos não contou com a chegada de caras novas, mas deixou claro que o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-direito Mayke e os meio-campistas Zé Rafael e Tomás Rincón estão fora dos planos da comissão técnica.

A diretoria do Santos tentará envolver o quarteto em alguma negociação assim que a janela de transferências abrir, no próximo dia 20 de julho.