O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) publicou nesta segunda-feira (22) uma portaria, com erro, que nomeia o major do Exército "Fulano de Tal" e o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal "Cicrano de Tal" para atuar como assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial.

O documento foi divulgado no DOU (Diário Oficial da União). Até a última atualização desta reportagem, o conteúdo ainda não havia sido alterado.

O GSI disse que identificou o erro e que a retificação será na próxima edição do Diário Oficial.