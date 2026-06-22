Uma criança de 7 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (22) após ser atingida por um tiro em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Eduarda Cruz dos Santos, 7, morreu baleada na cabeça durante uma invasão no imóvel onde morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). Segundo a Polícia Militar, homens armados entraram na casa da vítima na madrugada. No momento da invasão, estavam apenas a mãe e a criança.

Investigações iniciais das autoridades identificaram que o pai de Eduarda era o alvo dos criminosos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).