A elefanta asiática Baby chegou no último sábado (20) ao Santuário de Elefantes Brasil, em Chapada dos Guimarães (Mato Grosso), após decisão da Justiça de Santa Catarina que determinou sua transferência do Beto Carrero World, em Penha (Santa Catarina), para o local.

Segundo o diretor do santuário, Raphael Bontempi, o animal permanece em quarentena enquanto aguarda o resultado de exames realizados depois da transferência.

Baby está em uma área de cerca de 6 hectares, o equivalente a 6,5 campos de futebol. Após a conclusão dos exames, ela deve ser integrada à área de outras cinco elefantas que estão no santuário e ocupam uma área de 28 hectares.