O presidenciável Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, afirmou nesta segunda-feira (22) a empresários que, se eleito, pretende exigir de homens beneficiários do Bolsa Família a conclusão de seus estudos e a realização de curso técnico porque o país está "criando uma geração de imprestáveis". No caso das mulheres, segundo ele, não será feita essa exigência porque elas "têm outras atribuições em casa".

"Viso muito os homens. As mulheres têm outras atribuições em casa, têm filhos, têm uma diferença muito grande com relação aos homens. Os homens hoje são convidados a trabalhar, e as pessoas não vão por um motivo muito simples: elas têm a segurança de receber um benefício", disse, durante palestra em evento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em Brasília.

Em discurso a uma plateia de empresários, Zema defendeu uma nova reforma da Previdência, uma reforma administrativa e a revisão de programas sociais. "Muitos aqui devem estar enfrentando dificuldade para contratar mão de obra. [...] Estamos criando uma geração de imprestáveis", afirmou, recebendo aplausos com a expressão já utilizada por ele em outros momentos da pré-campanha.