A pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta segunda-feira (22) aponta que 42% da população brasileira considera o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pior do que esperava.

Segundo o levantamento, 23% dizem que a gestão federal é melhor do que o esperado, enquanto 32% avaliam o governo como igual às expectativas. Outros 3% não souberam ou não responderam.

O estudo ouviu 2.000 pessoas entre os dias 13 e 17 de junho, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.