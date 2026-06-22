A novidade marca um novo momento na vida dos dois, que enfrentaram duas perdas gestacionais ao longo de 2024. Uma das gestações foi interrompida na 11ª semana, quando Sabrina deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein e recebeu alta logo depois, segundo informações médicas divulgadas à época.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram nesta segunda-feira (22) que estão esperando o primeiro filho juntos. A revelação foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais do casal.

Em nova gravidez, o anúncio foi feito com narração de Zoe, de sete anos, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle. No vídeo, a menina comenta a chegada do bebê em tom descontraído.

"O Zezé [Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né?"

Sabrina e Nicolas estão juntos desde 2024 e celebraram o momento na legenda da publicação.