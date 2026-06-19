A Ford anunciou nessa quinta-feira (18) o recall envolvendo unidades dos modelos Bronco Sport (anos-modelo 2021 a 2025) e Maverick (anos-modelo 2022 a 2025) devido a uma possível falha no sistema de suspensão dianteira. A montadora orienta que os proprietários dos veículos afetados não conduzam os automóveis até a realização da inspeção.

Segundo a empresa, o problema está relacionado ao braço inferior da suspensão dianteira, que pode não ter sido fixado corretamente ao suporte da roda durante o processo de montagem.

De acordo com a Ford, se houver falha nessa fixação, a peça pode se desprender do suporte da roda, o que pode provocar perda de controle da direção e aumentar o risco de acidentes, com possibilidade de ferimentos graves ou até fatais para ocupantes e terceiros.

O que será feito