A Ford anunciou nessa quinta-feira (18) o recall envolvendo unidades dos modelos Bronco Sport (anos-modelo 2021 a 2025) e Maverick (anos-modelo 2022 a 2025) devido a uma possível falha no sistema de suspensão dianteira. A montadora orienta que os proprietários dos veículos afetados não conduzam os automóveis até a realização da inspeção.
Segundo a empresa, o problema está relacionado ao braço inferior da suspensão dianteira, que pode não ter sido fixado corretamente ao suporte da roda durante o processo de montagem.
De acordo com a Ford, se houver falha nessa fixação, a peça pode se desprender do suporte da roda, o que pode provocar perda de controle da direção e aumentar o risco de acidentes, com possibilidade de ferimentos graves ou até fatais para ocupantes e terceiros.
O que será feito
A fabricante realizará gratuitamente a inspeção dos componentes. Caso seja necessário, serão substituídos o suporte da roda dianteira e o braço inferior da suspensão dos dois lados do veículo.
O tempo estimado para a inspeção é de aproximadamente 20 minutos, podendo variar conforme a demanda da concessionária e a necessidade de troca das peças.
Como saber se o veículo foi convocado
Os proprietários podem verificar se o veículo está incluído na campanha via:
Aplicativo Ford;
Centro de Atendimento Ford (CAF), pelo telefone 0800 703 3673;
Qualquer concessionária da marca.
Após a confirmação, será feito o agendamento do atendimento e o cliente receberá orientações sobre o modo mais seguro de levar o veículo até a concessionária.
Modelos envolvidos
Ford Bronco Sport
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Modelos 2021 a 2025;
Veículos produzidos entre 3 de fevereiro de 2021 e 9 de maio de 2025, conforme os chassis informados pela montadora.
Ford Maverick
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Modelos 2022 a 2025;
Veículos produzidos entre 9 de abril de 2022 e 14 de outubro de 2025, conforme os chassis divulgados pela empresa.
A campanha de recall teve início em 18 de junho de 2026. A Ford reforça a recomendação para que os proprietários dos veículos afetados providenciem o atendimento o quanto antes.