Uma carreta e seis carros de passeio se envolveram em um engavetamento, na tarde desta quinta-feira (18), na altura do km 47 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido norte (interior), em Jundiaí, na Grande São Paulo.

Segundo a concessionária Motiva Autoban, foram atendidas dez vítimas, sendo seis ilesas e quatro com ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o Hospital Paulo Sacramento e PA (pronto-atendimento) Central de Jundiaí. Detalhes sobre os estados de saúde não foram divulgados.

O acidente provocou a interdição total da rodovia no sentido norte e 17 km de congestionamento. As causas ainda estão sendo apuradas. A Autoban informou que às 17h40 todas faixas liberadas.