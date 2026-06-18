18 de junho de 2026
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Lua e Vênus em conjunção chamam atenção no céu

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Renzo Dias/ Observatório Didático de Astronomia da Unesp
O evento é conhecido pelos astrônomos como conjunção.
O evento é conhecido pelos astrônomos como conjunção.

A Lua e o planeta Vênus apareceram visualmente próximos no céu na noite dessa quarta-feira (17), em um fenômeno observado em diversas regiões do Brasil.

Imagens registradas pelo Observatório Didático de Astronomia da Universidade Estadual Paulista, em Bauru (SP), mostram os dois astros lado a lado durante o anoitecer. O evento é conhecido pelos astrônomos como conjunção.

Apesar da aparente proximidade, Lua e Vênus permanecem separados por milhões de quilômetros. O efeito ocorre porque, vistos da Terra, os dois corpos celestes ficam praticamente na mesma direção no céu.

Em algumas cidades do Norte do país, a Lua passou à frente de Vênus por alguns instantes, fenômeno chamado de ocultação.

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