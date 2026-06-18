Um incêndio de grandes proporções atingiu mais de 100 barracos na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia registro de vítimas até a última atualização da ocorrência.
Mais de 30 bombeiros, com apoio de dez viaturas, atuaram no combate às chamas. O fogo foi controlado, mas equipes permaneceram no local para fazer o rescaldo e eliminar focos remanescentes.
Durante a operação, parte de uma estrutura desabou e atingiu um bombeiro, que sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.
A área afetada fica na região conhecida como Travinhas, próxima à Avenida Hebe Camargo. De acordo com os bombeiros, o tempo seco e a baixa umidade favoreceram a rápida propagação das chamas. O transporte público não foi afetado.
Moradores relataram que o incêndio começou por volta das 4h e se espalhou rapidamente, obrigando famílias a deixarem suas casas às pressas. A Defesa Civil foi acionada para prestar assistência aos atingidos.
As causas do incêndio serão investigadas.
Com informações do g1.