Um incêndio de grandes proporções atingiu mais de 100 barracos na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia registro de vítimas até a última atualização da ocorrência.

Mais de 30 bombeiros, com apoio de dez viaturas, atuaram no combate às chamas. O fogo foi controlado, mas equipes permaneceram no local para fazer o rescaldo e eliminar focos remanescentes.

Durante a operação, parte de uma estrutura desabou e atingiu um bombeiro, que sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.