O treino de Neymar na manhã da última terça-feira (16) teve um simbolismo maior do que o tempo que durou. O camisa 10 completa nesta quarta-feira (17) um mês da lesão de grau 2 na sua panturrilha direita com um total de menos de 15 minutos em campo, sendo que as atividades divulgadas pela CBF foram leves e sem a participação de nenhum companheiro.

A participação do atacante foi cuidadosamente controlada pela comissão médica. Neymar apareceu inicialmente de tênis, acompanhando os preparadores físicos em corridas leves e piques de intensidade reduzida. Depois, calçou as chuteiras para uma rápida sequência de movimentações e alguns toques na bola, sem qualquer exigência física maior.

Ele não ficou nem 15 minutos em campo. Sua participação no jogo de sexta-feira (19), contra o Haiti, está descartada e a discussão iniciada agora é se ele vai poder jogar contra a Escócia, no dia 24. Antes disso, ele só foi a campo para conversar com visitantes como no caso de Spike Lee e patrocinadores, mas não tinha feito nenhuma atividade no gramado.