Em jogo truncado, Áustria bate a Jordânia pelo Grupo J da Copa
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Não foi o jogo mais técnico da Copa do Mundo, mas a Áustria aproveitou as chances que teve e derrotou a Jordânia por 3 a 1 na madrugada desta quarta-feira (17) pelo Grupo J, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.
Após um hiato de 28 anos sem disputar o Mundial, a seleção austríaca soma três pontos e fica atrás da Argentina na classificação do grupo, pelo saldo de gols. Já a Jordânia, em sua estreia em Copas, conseguiu pelo menos um gol de honra.
O duelo teve muita vontade das duas seleções, o que ficou claro no ritmo acelerado que os jogadores apresentaram em campo, mas isso não foi sinônimo de jogadas técnicas e disputas táticas bem trabalhadas. Ao contrário.
O que se viu, principalmente no primeiro tempo, foram jogadas sem resultado efetivo no ataque, muitos erros de passe e defesas levando vantagem nas disputas, mais por falta de qualidade dos atacantes do que de precisão dos bloqueios.
O gol surgiu em um lance que fugiu a essa característica, quando o austríaco Schmid pegou a bola fora da grande área e acertou um chute forte no ângulo esquerdo do goleiro Abulaila, que só ficou olhando a bola passar.
No lance seguinte, a Jordânia chegou com perigo e quase empatou, quando Ali Olwan acertou o travessão de Schlager.
No restante da parcial, o jogo ficou muito truncado, com muitas trocas de posse de bola, sem real efetividade nos ataques.
O segundo tempo começou com os jordanianos mais incisivos e logo encontraram o empate com Ali Olwan, que marcou o primeiro gol da Jordânia em Copas do Mundo. Al-Rawabdeh ganhou de Schlager e tocou para o camisa 9, que cortou para dentro e bateu colocado para deixar tudo igual aos 4min.
Aos 22min, um lance que demonstra bem o cenário da partida. Sabitzer cruzou na área e o goleiro Abulaila rebateu mal. A bola sobrou dentro da grande área e vários jogadores, das duas seleções, fizeram bate-rebate até a bola sobrar para o centroavante Arnautovic, que aproveitou para fazer o gol. Mas o VAR chamou o árbitro, que marcou toque de mão de um austríaco antes do lance e anulou o gol.
Após a parada para hidratação, a Áustria voltou à frente no placar com um gol contra. Em novo cruzamento na área de Sabitzer, a bola passou por alguns jogadores e bateu nas costas de Al-Arab antes de entrar no gol, tirando qualquer chance de defesa do goleiro.
Aos 46min, Arnautovic teve mais uma grande de amplicar, mas, cara a cara com o goleiro, chutou no canto e Abulaila espalmou.
Aos 55min, Arnautovic recebeu na direita e chutou para gol. A bola bateu na mão de um zagueiro e, após consultar o VAR, o árbitro marcou pênalti, cobrando pelo próprio centroavante austríaco para fechar o placar.
A Áustria volta a campo na próxima segunda-feira (22) para enfrentar a líder Argentina, às 14h (de Brasília), enquanto a Argélia duela com a Jordânia no mesmo dia, à meia-noite.