A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) acusa o Governo do Distrito Federal de não repassar R$ 11 milhões prometidos para a realização da etapa brasileira da Liga das Nações (VNL, na sigla em inglês), disputada entre os dias 3 e 14 de junho no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

À reportagem a entidade afirma que recebeu da gestão distrital o compromisso formal de financiar parte da competição, mas foi informada, menos de 20 dias antes do início dos jogos, de que os recursos não seriam repassados devido a restrições orçamentárias e medidas de contenção fiscal.

Apesar da mudança de posição, a CBV decidiu manter o evento. Segundo a entidade, a operação já estava em andamento, com contratos firmados, venda de ingressos iniciada e compromissos assumidos com fornecedores, delegações e organismos internacionais do voleibol.