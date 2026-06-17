Durante décadas, assistir a uma partida de futebol foi quase um ritual obrigatório para boa parte dos brasileiros. Mas nem todo mundo se sentia confortável naquele ambiente. Para o empresário e criador de conteúdo Rafa Dias, 40, fundador da DiaTV, a relação com o esporte sempre foi marcada por uma sensação de deslocamento.

Foi justamente dessa experiência que nasceu o Camisa 24, programa da emissora digital que acompanha a Copa do Mundo com uma proposta pouco convencional: trocar análises táticas, estatísticas e debates acalorados por humor e comentários de cultura pop de quem não entende nada (ou pouco) do assunto.

A aposta parecia arriscada. Mas bastou a estreia para que o projeto se transformasse em um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Rafa sabia o que estava fazendo.