19 de junho de 2026
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DESESPERO

Motorista quebra vidro e escapa de carro em chamas após acidente

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/rbatv
Carreta atingiu veículos que estavam parados em uma fila. Três carros pegaram fogo após a colisão.
Carreta atingiu veículos que estavam parados em uma fila. Três carros pegaram fogo após a colisão.

Um motorista de 31 anos escapou de um carro em chamas após o grave acidente envolvendo carreta e cinco veículos na BR-470, em Indaial (SC), na manhã dessa quarta-feira (17).

Segundo testemunhas, a carreta atingiu veículos que estavam parados em uma fila. Três carros pegaram fogo após a colisão.

O condutor conseguiu sair do automóvel ao quebrar o vidro do veículo. Ele sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao hospital.

No acidente, uma pessoa morreu carbonizada ao ficar presa às ferragens. Outras duas vítimas foram socorridas com ferimentos de média gravidade. O caminhoneiro realizou teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Com informações do NSC Total

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