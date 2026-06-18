Um motorista de 31 anos escapou de um carro em chamas após o grave acidente envolvendo carreta e cinco veículos na BR-470, em Indaial (SC), na manhã dessa quarta-feira (17).
Segundo testemunhas, a carreta atingiu veículos que estavam parados em uma fila. Três carros pegaram fogo após a colisão.
O condutor conseguiu sair do automóvel ao quebrar o vidro do veículo. Ele sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao hospital.
No acidente, uma pessoa morreu carbonizada ao ficar presa às ferragens. Outras duas vítimas foram socorridas com ferimentos de média gravidade. O caminhoneiro realizou teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.
Com informações do NSC Total