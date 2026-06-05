O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou integralmente, nesta sexta-feira (5), a lei que permite a renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e facilita a primeira habilitação para motos e carros de passeio.

A medida está em vigor desde dezembro através de um MP (Medida Provisória) do governo, mas agora ganha caráter permanente.

"Com a CNH do Brasil, tirar a carteira de motorista ficou mais fácil, menos burocrático e mais barato. O resultado já aparece: batemos recorde de novos condutores habilitados no país", afirmou Lula ao sancionar a lei ao lado do ministro dos Transportes, George Santoro.