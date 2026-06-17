Portugal e República Democrática do Congo ficaram no empate por 1 a 1 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada nesta quarta-feira (17), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.

A seleção portuguesa abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Pedro Neto, João Neves apareceu na área e marcou de cabeça.

A equipe africana reagiu ainda na etapa inicial e criou oportunidades em jogadas de velocidade. O empate saiu com Yoane Wissa, que marcou o primeiro gol da história da República Democrática do Congo em Copas do Mundo.