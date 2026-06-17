"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)", disse o Hospital Samaritano Barra, em nota enviada à reportagem.

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, 83, está internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O estado de saúde do campeão mundial não foi informado pelo hospital.

Parreira fez recentemente uma tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.

"Não foi nada tão grave assim, não. Eu tive um problema de saúde, mas estou recuperado, graças a Deus. Fiz um tratamento quimioterápico e hoje estou zerado", disse Parreira, ao UOL, em 2024.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer raro, mas que tem cura. A doença se inicia no sistema linfático, e os sintomas se manifestam geralmente no pescoço e no tórax.