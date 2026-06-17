O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. Os profissionais contratados vão atuar nas atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

As inscrições podem ser feitas até 1º de julho pela internet. Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, com contratos de até 12 meses, que podem ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Operacional Regional e Agente Censitário Regional.