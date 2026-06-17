O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. Os profissionais contratados vão atuar nas atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
As inscrições podem ser feitas até 1º de julho pela internet. Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, com contratos de até 12 meses, que podem ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.
As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Operacional Regional e Agente Censitário Regional.
Segundo o IBGE, os profissionais selecionados atuarão em funções administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico ligadas à realização do levantamento. Entre as atividades previstas estão o acompanhamento da coleta de dados, coordenação de equipes de recenseadores, suporte em tecnologia da informação e organização dos postos de coleta.
Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.
O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas estruturais realizadas pelo instituto e reúne informações sobre a produção agropecuária brasileira.
Serviço
Total de vagas: 8.238
Cargos disponíveis:
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Agente Censitário Supervisor: 4.143 vagas
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Agente Censitário Administrativo: 1.110 vagas
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Agente Censitário de Informática: 1.089 vagas
Agente Operacional Regional: 948 vagas
Agente Censitário Regional: 948 vagas
Salários: entre R$ 2.128 e R$ 4.008
Benefícios:
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Auxílio-alimentação de R$ 1.192
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Auxílio-transporte
Auxílio pré-escolar
Férias proporcionais
13º salário proporcional
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos:
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Ensino médio completo para Agente Censitário Administrativo e Agente Censitário de Informática;
Ensino médio completo e CNH categoria B para Agente Operacional Regional, Agente Censitário Regional e Agente Censitário Supervisor.
Inscrições: até 1º de julho de 2026, no site do IBFC
Taxa de inscrição: R$ 53
Contratação: temporária, com duração de até 12 meses, prorrogável conforme necessidade do IBGE.