17 de junho de 2026
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CONCURSO

Vagas do IBGE têm salários de até R$4 mil; veja como se inscrever

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução / IBGE
As inscrições podem ser feitas até 1º de julho pela internet.
As inscrições podem ser feitas até 1º de julho pela internet.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. Os profissionais contratados vão atuar nas atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

As inscrições podem ser feitas até 1º de julho pela internet. Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, com contratos de até 12 meses, que podem ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Operacional Regional e Agente Censitário Regional.

Segundo o IBGE, os profissionais selecionados atuarão em funções administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico ligadas à realização do levantamento. Entre as atividades previstas estão o acompanhamento da coleta de dados, coordenação de equipes de recenseadores, suporte em tecnologia da informação e organização dos postos de coleta.

Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas estruturais realizadas pelo instituto e reúne informações sobre a produção agropecuária brasileira.

Serviço

Total de vagas: 8.238

Cargos disponíveis:

  • Agente Censitário Supervisor: 4.143 vagas

  • Agente Censitário Administrativo: 1.110 vagas

  • Agente Censitário de Informática: 1.089 vagas

  • Agente Operacional Regional: 948 vagas

  • Agente Censitário Regional: 948 vagas

    • Salários: entre R$ 2.128 e R$ 4.008

    Benefícios:

    • Auxílio-alimentação de R$ 1.192

    • Auxílio-transporte

  • Auxílio pré-escolar

  • Férias proporcionais

  • 13º salário proporcional

    • Carga horária: 40 horas semanais

    Requisitos:

    • Ensino médio completo para Agente Censitário Administrativo e Agente Censitário de Informática;

  • Ensino médio completo e CNH categoria B para Agente Operacional Regional, Agente Censitário Regional e Agente Censitário Supervisor.

    • Inscrições: até 1º de julho de 2026, no site do IBFC

    Taxa de inscrição: R$ 53

    Contratação: temporária, com duração de até 12 meses, prorrogável conforme necessidade do IBGE.

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