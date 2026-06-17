Ao longo do último ciclo até a Copa do Mundo na América do Norte, o craque argentino Lionel Messi, aos 38 anos, chegou a colocar algumas vezes em dúvida sua participação no torneio quadrienal de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Protagonista da conquista do tricampeonato da alviceleste há quatro anos, no Qatar, o argentino não só está novamente em forma com sua equipe para a disputa de mais um Mundial, como ainda segue, de longe, como a principal liderança técnica do grupo.

Nesta terça-feira (16), na estreia dos atuais campeões no primeiro jogo do grupo J, contra a Argélia, no estádio Arrowhead, em Kansas City, o atacante canhoto do Inter Miami marcou quatro vezes -o primeiro foi anulado- e foi o grande responsável por começar com o pé direito a caminhada argentina rumo à quarta estrela dourada no peito.