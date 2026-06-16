O São Paulo enfrenta dificuldades nas conversas com o Hoffenheim para tentar viabilizar a contratação do zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos.

Embora os contatos iniciais entre as partes tenham sido considerados positivos, a negociação é tratada como complexa nos bastidores. As tratativas começaram neste final de semana.

O principal entrave está no modelo de negócio. Em meio às limitações financeiras, o São Paulo busca uma operação de baixo custo para reforçar o setor defensivo, enquanto o Hoffenheim não demonstra grande disposição para liberar o jogador em um novo empréstimo a custo zero.