A segunda passagem de Arthur pelo Grêmio chegou ao fim. O clube confirmou nesta terça-feira (16) que o volante não seguirá no elenco após o término do empréstimo, válido até 30 de junho.

Segundo comunicado divulgado pelo próprio clube, as partes não chegaram a um acordo em relação às bases salariais para uma renovação. A diretoria havia apresentado uma proposta para estender o contrato do jogador até o fim de 2028, mas a negociação acabou não avançando.

Além da divergência financeira com o atleta, o Grêmio também dependia de uma definição da Juventus, dona dos direitos do meio-campista e com vínculo vigente até meados de 2027. O clube italiano ainda avalia se pretende utilizá-lo ou negociá-lo em definitivo.