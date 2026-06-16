A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o parecer do Projeto de Lei 23/2026, conhecido como "Lei Suzane von Richthofen". A proposta impede condenados por homicídio de receber herança da vítima, mas está em tramitação no Congresso Nacional.

O PL 23/2026 faz referência ao caso de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, que cumpre agora em regime de liberdade condicional. Ela voltou ao centro do debate após surgir a possibilidade jurídica de herdar parte do patrimônio de um tio encontrado morto em janeiro deste ano.

O projeto, de autoria da deputada Dayany Bittencourt (UNIÃO), amplia o chamado "instituto da indignidade sucessória" para alcançar parentes colaterais até o quarto grau. O instituto é uma regra do Código Civil que impede quem comete atos graves contra o autor da herança de receber seus bens. A previsão existe no Brasil desde o Código Civil de 1916.