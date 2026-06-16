Um bebê de um ano e 11 meses desapareceu em uma área de mata fechada, em Doverlândia (GO).

Menina foi vista pela última vez nesta segunda-feira (15), na Fazenda Vale do Paraíso, zona rural de Doverlândia, informou a Polícia Militar. A região é de mata fechada e próxima ao rio Paraíso.

As buscas feitas pela PM e o Corpo de Bombeiros incluem áreas de mata, trilhas e residências. A corporação também usa drones com câmera térmica e procura o bebê no rio e em um lago próximo com equipe de mergulhadores.