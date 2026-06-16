16 de junho de 2026
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NESTA QUARTA

'Acreditem como nós', diz Cristiano Ronaldo antes de estreia

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Fifa
Cristiano Ronaldo compartilhou uma mensagem motivacional antes da estreia de Portugal
Cristiano Ronaldo compartilhou uma mensagem motivacional antes da estreia de Portugal

Cristiano Ronaldo já entrou no clima da Copa do Mundo e compartilhou uma mensagem motivacional antes da estreia de Portugal.

"Trabalhamos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as comunidades Portuguesas que nos apoiam aqui e em todo o mundo. Acreditem como nós!", escreveu Cristiano Ronaldo, no Instagram.

O português destacou que "amanhã começa um novo capítulo" e também o orgulho em defender Portugal: "Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia", escreveu.

A seleção portuguesa joga nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra RD Congo. O jogo é válido pelo Grupo K, que ainda conta com Uzbequistão e Colômbia.

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