Após o empate do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Zico avaliou que a seleção precisa de algumas mudanças, incluindo a entrada de Endrick.

Para o ídolo flamenguista, que disputou as Copas de 1978, 1982 e 1986, o atacante do Real Madrid é um jogador decisivo. Zico ressaltou o bom retrospecto de Endrick na seleção e a capacidade dele de superar dificuldades dentro do jogo.

Além da mudança no ataque, Zico analisou que a seleção brasileira precisa atuar de maneira menos previsível. Para o ex-jogador, a obviedade dos movimentos do time facilita o trabalho do adversário e é um sinal de que o conjunto não está funcionando como deveria.