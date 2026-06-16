Neymar apareceu no gramado do centro de treinamento Columbia Park pela primeira vez nesta terça-feira (16). Desde que a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos, ele ainda não havia participado de nenhuma atividade no campo.

Usando tênis em vez de chuteiras, o camisa 10 fez exercícios físicos, ainda sem contato com a bola ou com os demais jogadores. Pelo menos, isso não aparece nas imagens divulgadas pela própria CBF, que optou por fechar o treino à imprensa.

Em geral, os jornalistas podem acompanhar os primeiros 15 minutos de cada atividade, quando os atletas costumam fazer o aquecimento.