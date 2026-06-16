A França começou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com vitória sobre Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira, 16, pela primeira rodada do Grupo I. O principal destaque da partida foi Kylian Mbappé, autor de dois gols e responsável por alcançar mais uma marca histórica no torneio organizado pela Fifa.
O confronto reeditarou o duelo que marcou a abertura da Copa de 2002, quando Senegal surpreendeu ao derrotar os franceses. Desta vez, porém, a seleção europeia conseguiu transformar o favoritismo em resultado positivo, embora tenha encontrado dificuldades diante da equipe africana durante boa parte da partida.
No primeiro tempo, Senegal conseguiu limitar as ações ofensivas da França e criou situações que impediram um domínio mais amplo dos atuais vice-campeões mundiais. A equipe africana mostrou organização defensiva e velocidade nos contra-ataques, mantendo o jogo equilibrado até o intervalo.
A definição do placar veio na etapa final. Aos 66 minutos, Mbappé abriu o marcador após jogada construída pelo ataque francês. O gol deu mais tranquilidade à França, que ampliou pouco depois com Bradley Barcola, aproveitando os espaços deixados pelo adversário em busca do empate.
Senegal voltou a entrar no jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Ibrahim Mbaye, de apenas 18 anos, aproveitou uma recuperação de bola no campo ofensivo e marcou o primeiro gol senegalês na competição, diminuindo a diferença para 2 a 1 e renovando as esperanças da equipe africana nos acréscimos.
A reação, entretanto, durou pouco. Logo na sequência, Mbappé apareceu novamente. O atacante acertou um chute de longa distância para marcar seu segundo gol na partida e decretar a vitória francesa por 3 a 1 na estreia do Mundial.
Além de garantir os três pontos para a França, o camisa 10 alcançou um feito histórico. Com os dois gols marcados diante de Senegal, Mbappé chegou a 14 gols em Copas do Mundo e ultrapassou Pelé na lista de artilheiros da competição. O francês alcançou a marca aos 27 anos, tornando-se também o jogador mais jovem a atingir esse número de gols em Mundiais.
A trajetória de Mbappé nas Copas começou em 2018, quando conquistou o título mundial na Rússia. Quatro anos depois, no Catar, terminou como artilheiro do torneio e vice-campeão. Agora, nos Estados Unidos, Canadá e México, o atacante amplia seus números e se aproxima dos maiores goleadores da história da competição.
Com a vitória, a França assume posição de destaque no Grupo I logo na rodada de abertura. Na próxima partida, os franceses enfrentam o Iraque, enquanto Senegal buscará a recuperação diante da Noruega.