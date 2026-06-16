A França começou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com vitória sobre Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira, 16, pela primeira rodada do Grupo I. O principal destaque da partida foi Kylian Mbappé, autor de dois gols e responsável por alcançar mais uma marca histórica no torneio organizado pela Fifa.

O confronto reeditarou o duelo que marcou a abertura da Copa de 2002, quando Senegal surpreendeu ao derrotar os franceses. Desta vez, porém, a seleção europeia conseguiu transformar o favoritismo em resultado positivo, embora tenha encontrado dificuldades diante da equipe africana durante boa parte da partida.

No primeiro tempo, Senegal conseguiu limitar as ações ofensivas da França e criou situações que impediram um domínio mais amplo dos atuais vice-campeões mundiais. A equipe africana mostrou organização defensiva e velocidade nos contra-ataques, mantendo o jogo equilibrado até o intervalo.