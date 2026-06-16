A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira (16) o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo relacionado à investigação da tentativa de golpe de Estado de 2022. A condenação é de quatro anos e dois meses de prisão - pena que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Além disso, Eduardo ficará inelegível por 12 anos, sem poder disputar eleições até 2038.

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O relator do caso, Alexandre de Moraes, votou pela condenação e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.