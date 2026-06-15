Josimar José Évora Dias, goleiro de Cabo Verde, chama atenção na Copa não só por ser um dos atletas mais velhos do torneio em 2026 (40 anos), mas também pelo nome que leva às costas: Vozinha.

O apelido surgiu na infância, quando Josimar jogava futebol na ilha de São Vicente, uma das 10 que formam Cabo Verde. Por ser pequeno, ele acabava levando muitas pancadas e, como não vivia com os pais, corria para os braços da avó.

O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada. Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós. Vozinha, ao site da Fifa