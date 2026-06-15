As deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP) pediram nesta segunda-feira (15) à PF (Polícia Federal) e ao MPF (Ministério Público Federal) a abertura de investigação sobre comentários feitos após a morte de uma jovem arremessada de uma ponte em Limeira (SP).

Erika Hilton solicitou investigação criminal contra usuários da rede social X (antigo Twitter). Ela postou print com comentários de perfis que incitavam o estupro, a necrofilia e o vilipêndio do cadáver de Maria Eduarda.

"Isso é misoginia, isso é incitação e isso é crime! Um crime cometido pela internet e cuja responsabilidade de investigação recai sobre a PF. Não podemos permitir que a falta de moderação e de responsabilidade das big techs, que lucram bilhões de dólares, continue a normalizar tantos horrores", afirmou Erika Hilton, em post publicado nas redes sociais.