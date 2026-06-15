O meia Rodri, da Espanha, lamentou o empate sem gols com Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), pela estreia na Copa do Mundo 2026.

"Sabíamos que era um jogo de paciência, eles [Cabo Verde] ficaram atrás, nós criamos, mas não conseguimos marcar. É difícil [jogar] contra um time tão físico e retraído. O lado positivo é que eles quase não criaram nada, mas precisamos melhorar na frente do gol", disse Rodri.

O jogador afirmou que a Espanha "teve fluidez", apesar da dificuldade de balançar as redes. Ao todo, foram 27 finalizações, sendo apenas sete delas na direção do gol.