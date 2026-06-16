A decisão deste domingo (14) que converteu em preventiva a prisão dos suspeitos no caso da jovem que morreu em Limeira (SP) durante a prática de um salto diz que os investigados "não adotaram cautelas mínimas e indispensáveis à realização de uma atividade intrinsecamente perigosa".

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Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, foi arremessada do alto da chamada Ponte do Esqueleto, criada para a antiga rede ferroviária e hoje abandonada, sem estar presa a nenhuma corda de segurança. Ela caiu em queda livre, sofreu múltiplas fraturas e morreu ainda no local.